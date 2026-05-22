Rugby | Montpellier-Ulster Bilbao incorona la regina della Challenge Cup

Venerdì sera lo stadio di Bilbao ospiterà la partita tra Montpellier e Ulster, due squadre che si sfideranno in ambito di Challenge Cup. La gara rappresenta un momento importante per entrambe, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe influenzare il percorso nel torneo. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre e un’atmosfera carica di tensione. La partita si inserisce in una fase cruciale della competizione europea di rugby.

Venerdì sera lo stadio di Bilbao diventerà il crocevia di due storie molto diverse ma accomunate dalla stessa urgenza di vincere. Da una parte il Montpellier, favorito annunciato e a caccia della terza della propria storia; dall’altra l’Ulster, che non solleva un trofeo da vent’anni e vede nella finale basca molto più di un semplice titolo europeo. Il Montpellier arriva all’appuntamento nel miglior momento della stagione. I francesi hanno dominato la Challenge Cup vincendo tutte le partite disputate, chiudendo in testa il girone e superando senza troppi problemi Perpignan e Connacht nelle fasi a eliminazione diretta. Solo la semifinale contro i Dragons ha mostrato qualche crepa, con il sofferto 18-12 che ha sorpreso molti osservatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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