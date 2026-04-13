Rugby Challenge Cup | sogni spezzati per Benetton e Zebre semifinali tra Ulster-Exeter e Montpellier-Dragons

Il fine settimana dei quarti di finale della EPCR Challenge Cup ha portato a risultati sorprendenti e delusioni per le squadre italiane, con alcune formazioni eliminate e altre che hanno visto sfumare le speranze di proseguire nel torneo. Le semifinali sono state definite tra Ulster e Exeter da un lato, Montpellier e Dragons dall’altro, mentre le italiane hanno visto interrompersi il loro cammino a causa delle sconfitte subite. Lo spettacolo non è mancato, con partite intense e combattute.

Il fine settimana dei quarti di finale della EPCR Challenge Cup ha emesso verdetti duri, soprattutto per le italiane, regalando allo stesso tempo spettacolo e conferme per le grandi protagoniste del torneo. Ad aprire il programma, venerdì sera, è stato il successo interno dell’Ulster contro La Rochelle: un 41-24 costruito con autorità, grazie a un attacco efficace e a una gestione lucida dei momenti chiave davanti al pubblico dell’Affidea Stadium. Il sabato ha visto invece il dominio del Montpellier Hérault sul Connacht, battuto con un netto 45-22. I francesi hanno imposto ritmo e fisicità sin dalle prime battute, scavando un solco incolmabile e candidandosi con forza a un ruolo da protagonisti fino in fondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: sogni spezzati per Benetton e Zebre, semifinali tra Ulster-Exeter e Montpellier-Dragons Rugby: beffa Benetton Treviso, Exeter vince in extremis e la elimina in Challenge CupUna beffa amarissima per la Benetton Treviso, che vede sfumare il sogno della semifinale di Challenge Cup a pochi minuti dalla fine dopo una partita... Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finaleIl calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup.