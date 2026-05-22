Rugby Challenge Cup | il Montpellier spazza via l’Ulster e conquista il titolo

Nel match di finale della Challenge Cup di rugby, il Montpellier ha battuto l’Ulster con un punteggio di 59-26 allo stadio San Mames di Bilbao. La squadra francese ha concluso la partita con un largo vantaggio rispetto agli avversari, che si sono confrontati con il team favorito della vigilia. La partita si è svolta in modo deciso e senza grandi esitazioni per il Montpellier, che ha conquistato il titolo davanti a un pubblico presente all’impianto basco.

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Finisce con un punteggio molto netto a favore della grande favorita della vigilia. Allo stadio San Mames di Bilbao il Montpellier spazza via l’Ulster con un perentorio 59-26 e si aggiudica la Challenge Cup. I francesi conquistano il trofeo per la terza volta nella loro storia, mentre i nordirlandesi possono recriminare sulle numerose assenze che hanno impedito di poter schierare la miglior formazione nell’appuntamento decisivo. I nordirlandesi partono forte e sbloccano le ostilità con la meta firmata da Nick Timoney e trasformata poi da Nathan Doak per il provvisorio 7-0. L’istantanea reazione dei francesi si sviluppa con l’ottima azione che porta alla meta siglata da Gabriel Ngandebe e trasformata da Domingo Miotti per il 7-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: il Montpellier spazza via l’Ulster e conquista il titolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rugby, Challenge Cup: Ulster e Montpellier conquistano un posto in finaleSarà una finale tutta da vivere quella di Challenge Cup, con Ulster e Montpellier pronte a contendersi il trofeo al termine di due semifinali molto... Rugby: Montpellier-Ulster, Bilbao incorona la regina della Challenge CupVenerdì sera lo stadio di Bilbao diventerà il crocevia di due storie molto diverse ma accomunate dalla stessa urgenza di vincere. Le finali di Challenge Cup e Champions Cup saranno il clou del weekend x.com Challenge Cup Semi Finals - Shitpost Edition reddit Ruthless Montpellier mangle Ulster in Challenge Cup finalMontpellier powered past Ulster Rugby 59-26 in Bilbao to lift the EPCR Challenge Cup after a ruthless attacking display in Friday night’s final. kickoff.com Rugby: Montpellier-Ulster, Bilbao incorona la regina della Challenge CupVenerdì sera lo stadio di Bilbao diventerà il crocevia di due storie molto diverse ma accomunate dalla stessa urgenza di vincere. Da una parte il ... oasport.it