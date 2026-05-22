Rubò 4 mila euro dalla cassa della farmacia dipendente condannato in appello

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a un anno di reclusione per un uomo di 64 anni, residente in provincia di Agrigento, accusato di aver sottratto 4 mila euro dalla cassa della farmacia in cui era impiegato come dipendente. La vicenda riguarda un episodio di furto avvenuto all’interno di un esercizio commerciale del settore sanitario. La sentenza si basa sulla conferma della responsabilità dell’uomo, giudicata in primo grado.

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a un anno di reclusione nei confronti di Giovanni Giuseppe Augello, 64 anni di Cattolica Eraclea, accusato di avere sottratto denaro dal registratore di cassa della farmacia dove lavorava. I giudici hanno confermato integralmente la sentenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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