Buoni pasto vittoria dei lavoratori Ast | rimborsi fino a 7 mila euro a dipendente

Una sentenza del Tribunale di Ancona ha stabilito che i lavoratori dell'Ast hanno diritto a rimborsi fino a 7 mila euro per i buoni pasto non ricevuti. La decisione riguarda le richieste di compensazione avanzate dai dipendenti coinvolti nella vertenza. La questione riguarda i diritti economici dei lavoratori in relazione ai buoni pasto concessi dall’azienda.

Il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso pilota di Fp Cgil e Cisl Fp. Ora pronto un maxi-ricorso che coinvolge circa 700 persone ANCONA- Una sentenza del Tribunale di Ancona riaccende la vertenza sui buoni pasto dei lavoratori dell’Ast. Il giudice, nei giorni scorsi, ha infatti accolto il ricorso pilota promosso da Fp Cgil e Cisl Fp, assistite dagli avvocati Stefano Massimiliano Ghio e Alessandro Giuliani, riconoscendo le ragioni dei dipendenti e aprendo la strada a rimborsi che possono arrivare fino a 7mila euro per lavoratore. Fp Cgil e Cisl Fp esprimono soddisfazione per l’esito giudiziario e anticipano la presentazione del maxi-ricorso collettivo per i circa 700 lavoratori che tramite i due sindacati hanno già diffidato l’Azienda. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Buoni pasto, l’esenzione sale a 10 euro: risparmi fino a 500 euro all’annoCon l'approvazione della Legge di Bilancio 2026, un segnale concreto arriva per milioni di lavoratori italiani.

Lavoratori Adrilog in protesta per il mancato pagamento dei buoni pasto sospesiI lavoratori del magazzino Deco, gestito dalla cooperativa Adrilog a Imola, hanno dato il via a una mobilitazione che si prospetta come uno dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Buoni pasto

Temi più discussi: DIRITTO ALLA MENSA E BUONO PASTO: ULTERIORE VITTORIA LEGALE DELLA FIALS!!!; Buoni Pasto Infermieri: vittoria storica a Brindisi. Cade il muro della Legge Regionale 1/2008.; Due infermieri vincono importante causa: diritto retroattivo ai buoni pasto dal 2015 a oggi; L’Infermiere non è un terminale dell’algoritmo: il messaggio dell’OPI Vicenza alla Sanità Veneta.

Buoni pasto, per chi sale la busta paga nel 2026 (e per chi no): cosa cambia con la soglia di esenzione a 10 euroDal 1° gennaio 2026 l’universo dei buoni pasto – uno dei benefit più utilizzati nel mercato del lavoro italiano – è entrato in una nuova cornice fiscale. La Legge di Bilancio, approvata in via ... corriere.it

Buoni pasto 2026, ipotesi soglia esentasse a 10 euro: cosa significa per le tasche dei lavoratoriRoma, 8 settembre 2025 – Buoni pasto, si cambia ancora. Stando alla bozza delle Legge di Bilancio 2026, non vi sarà soltanto il tetto massimo del 5% nell'applicazione delle commissioni, ma anche un ... quotidiano.net

Firenze, diritto a servizio mensa o buoni pasto riconosciuto a infermieri del Meyer. Nursind: “Non si può andare in tribunale per ottenere ciò che legge già prevede”: Il Tribunale del lavoro di Firenze ha riconosciuto il diritto di alcuni infermieri dell’ospedale pedi - facebook.com facebook