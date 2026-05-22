Le negoziazioni tra le parti coinvolte nei colloqui di pace con l’Iran continuano, con notizie di alcuni piccoli miglioramenti rispetto alle fasi precedenti. Le fonti ufficiali dichiarano che i colloqui sono ancora in corso e che si sono verificati alcuni progressi, anche se considerati di lieve entità. La situazione resta in attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre le discussioni proseguono senza annunci di accordi definitivi o di fermezza nelle posizioni.

«Restiamo in attesa di notizie su colloqui attualmente in corso. Si sono registrati alcuni lievi progressi. Non voglio esagerare, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi, l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari». Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Marco Rubio in Svezia. Al-Arabiya: «A ore possibile accordo con la mediazione del Pakistan». Secondo quanto riporta la tv satellitare al-Arabiya sull’account X in inglese, tra i punti della bozza finale di un possibile accordo ci sarebbero la fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, e garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rubio: «Lievi progressi nei colloqui di pace con l’Iran, è positivo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Trump: “Israele è un grande alleato a differenza di altri”. Iran: “Progressi nei colloqui con Usa, ma accordo ancora lontano”Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il “diritto del popolo iraniano” a beneficiare del nucleare.

Iran, Trump: «Grandi progressi nei colloqui». Nave francese colpita a Hormuz – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom.

Rubio: 'Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, è positivo'. Raid israeliano in LibanoUn attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso sei persone, tra cui due soccorritori e una bambina. Lo ha dichiarato il ministero della Salute libanese. (ANSA) ... ansa.it

Rubio: Lievi progressi nei colloqui di pace con l’Iran, è positivoSi sono registrati alcuni lievi progressi nei colloqui con l'Iran: le parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio in Svezia. lettera43.it