Rubio | Lievi progressi nei colloqui di pace con l’Iran è positivo

Da lettera43.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le negoziazioni tra le parti coinvolte nei colloqui di pace con l’Iran continuano, con notizie di alcuni piccoli miglioramenti rispetto alle fasi precedenti. Le fonti ufficiali dichiarano che i colloqui sono ancora in corso e che si sono verificati alcuni progressi, anche se considerati di lieve entità. La situazione resta in attesa di aggiornamenti ufficiali, mentre le discussioni proseguono senza annunci di accordi definitivi o di fermezza nelle posizioni.

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«Restiamo in attesa di notizie su colloqui attualmente in corso. Si sono registrati alcuni lievi progressi. Non voglio esagerare, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi, l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari». Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Marco Rubio in Svezia. Al-Arabiya: «A ore possibile accordo con la mediazione del Pakistan». Secondo quanto riporta la tv satellitare al-Arabiya sull’account X in inglese, tra i punti della bozza finale di un possibile accordo ci sarebbero la fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni su tutti i fronti, e garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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