Iran Trump | Grandi progressi nei colloqui Nave francese colpita a Hormuz – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione di Project Freedom, affermando che ci sono stati grandi progressi nei colloqui con l’Iran, senza però fornire dettagli specifici. Nel frattempo, una nave francese è stata colpita nel Golfo di Hormuz, mentre si susseguono aggiornamenti sulla situazione politica e militare nell’area. La notizia riguarda anche l’andamento dei negoziati tra le due nazioni e i recenti eventi nel Golfo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. E dice che sono stati compiuti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l’Iran. La svolta arriva con un post su Truth in cui il tycoon spiega che il piano per liberare lo Stretto di Hormuz «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». L’annuncio ha fatto balzare i futures azionari alimentando le speranze su un accordo di pace a breve. Che consentirebbe la riapertura dello stretto in cui transita il 20% del greggio mondiale. Intanto una nave portacontainer francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online Trump: «Iran decimato, obiettivi quasi raggiunti. Chi riceve petrolio da Hormuz se ne occupi» Notizie correlate Trump sospende l’operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz: “Grandi progressi nei negoziati con l’Iran”Donald Trump scompiglia ancora le carte e annuncia a sorpresa una “breve” sospensione di Project Freedom, l’iniziativa militare Usa che vuole... Iran, la guerra in diretta: Teheran conferma la chiusura di Hormuz: “Progressi nei colloqui con gli USA ma accordo ancora lontano”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi domenica 19 aprile: i Pasdaran conferma la nuova chiusura dello Stretto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump ferma il Project Freedom, 'grandi progressi verso l'accordo con l'Iran'; Iran, Trump a sorpresa: Grandi progressi verso un accordo definitivo – La diretta; Iran news, Trump sospende il Project Freedom a Hormuz: Grandi progressi verso un accordo definitivo; Project Freedom, Trump sospende la missione a Hormuz. Iran news, Trump sospende il Project Freedom a Hormuz: Grandi progressi verso un accordo definitivoL’annuncio del presidente Usa a un giorno dall’avvio dell’operazione fa balzare i futures azionari e alimenta le speranze per uno stop al conflitto Iran-Usa ... quotidiano.net LIVE| Iran, Trump sospende il ‘Project Freedom’ ad Hormuz: Grandi progressi verso un accordoIl presidente Donald Trump ha sospeso il 'Project Freedom', ovvero il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz ... dire.it Trump fa uno sgarro al Vaticano e a Rubio: «Iran, il papa mette in pericolo i cattolici» x.com Trump ha sottolineato i «grandi progressi» compiuti verso un accordo con l'Iran. Il petrolio cade con il dollaro - facebook.com facebook