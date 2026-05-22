Rubio | Inaccettabile pedaggio a Hormuz Rivedere truppe in Europa non è azione punitiva

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ha dichiarato che l'idea di accettare il pagamento di pedaggi da parte dell'Iran per il transito nello Stretto di Hormuz è considerata inaccettabile. Ha inoltre precisato che la revisione della presenza militare in Europa non rappresenta una misura punitiva. La questione riguarda le tensioni tra le parti coinvolte nella regione e le decisioni prese dai governi in risposta alle recenti escalation. Nessuna delle parti ha ancora annunciato modifiche ufficiali alle proprie posizioni o azioni.

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(Adnkronos) – Accettare che l'Iran possa imporre pedaggi per il transito nello Stretto di Hormuz è "semplicemente inaccettabile. Non può accadere. Se ciò dovesse verificarsi nello Stretto di Hormuz, accadrebbe in altri cinque luoghi in tutto il mondo". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, nel corso di una riunione dei ministri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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