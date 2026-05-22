Rubio | Inaccettabile pedaggio a Hormuz Rivedere truppe in Europa non è azione punitiva
Un rappresentante ha dichiarato che l'idea di accettare il pagamento di pedaggi da parte dell'Iran per il transito nello Stretto di Hormuz è considerata inaccettabile. Ha inoltre precisato che la revisione della presenza militare in Europa non rappresenta una misura punitiva. La questione riguarda le tensioni tra le parti coinvolte nella regione e le decisioni prese dai governi in risposta alle recenti escalation. Nessuna delle parti ha ancora annunciato modifiche ufficiali alle proprie posizioni o azioni.
(Adnkronos) – Accettare che l'Iran possa imporre pedaggi per il transito nello Stretto di Hormuz è "semplicemente inaccettabile. Non può accadere. Se ciò dovesse verificarsi nello Stretto di Hormuz, accadrebbe in altri cinque luoghi in tutto il mondo". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio, nel corso di una riunione dei ministri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Nato, Rubio: "Sarà Trump a decidere sul ritiro delle truppe dall'Europa"Dopo aver incontrato nella giornata di venerdì 8 marzo il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni, il segretario di Stato...
Leggi anche: Tajani vede Rubio: “Ribadita a Rubio importanza di Europa e Italia”
Dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio alla stampa presso l’aeroporto Homestead di Miami Marco Rubio, Segretario di Stato Miami, Florida 21 maggio 2026 DOMANDA: Può dirci — DOMANDA: (Inudibile) L’Iran sta parlando di – L’Iran sta parlando x.com
Rubio: Inaccettabile pedaggio a Hormuz. Rivedere truppe non è azione punitivaAccettare che l'Iran possa imporre pedaggi per il transito nello Stretto di Hormuz è semplicemente inaccettabile. Non può accadere. Se ciò dovesse verificarsi nello Stretto di Hormuz, accadrebbe in a ... adnkronos.com
Rubio: pedaggio a Hormuz è inaccettabilePagare dei pedaggi per attraversare lo Stretto di Hormuz sarebbe inaccettabile e impedirebbe un accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il segretario di Stato Usa, Rubio, che aggiunge: E' stato fatto ... rainews.it