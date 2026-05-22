Rubio | Inaccettabile pedaggio a Hormuz Rivedere truppe in Europa non è azione punitiva

Un rappresentante ha dichiarato che l'idea di accettare il pagamento di pedaggi da parte dell'Iran per il transito nello Stretto di Hormuz è considerata inaccettabile. Ha inoltre precisato che la revisione della presenza militare in Europa non rappresenta una misura punitiva. La questione riguarda le tensioni tra le parti coinvolte nella regione e le decisioni prese dai governi in risposta alle recenti escalation. Nessuna delle parti ha ancora annunciato modifiche ufficiali alle proprie posizioni o azioni.

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