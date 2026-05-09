Nato Rubio | Sarà Trump a decidere sul ritiro delle truppe dall' Europa

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha incontrato venerdì 8 marzo il ministro degli Esteri e la premier italiana. Al termine dell'incontro, Rubio è stato interpellato sulla possibilità di un ritiro delle truppe americane dall’Europa. Ha risposto che la decisione finale spetta a Donald Trump. La questione riguarda la presenza militare statunitense nel continente e le future scelte in merito.

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Dopo aver incontrato nella giornata di venerdì 8 marzo il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è stato sollecitato sul tema del ritiro delle truppe americane dall’Europa. “Se uno dei motivi principali per cui gli Stati Uniti fanno parte dell’Alleanza atlantica è la possibilità di avere forze dispiegate in Europa e ora non è più così, almeno per quanto riguarda alcuni membri della Nato, questo è un problema e va esaminato”, ha detto Rubio, “ma è una decisione che spetta al presidente. Non ha ancora deciso per quanto riguarda le recenti notizie sui dispiegamenti che erano già tutti in corso.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Nato, Rubio: "Sarà Trump a decidere sul ritiro delle truppe dall'Europa"
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