Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano ha incontrato oggi il Segretario di Stato americano presso la Farnesina. Dopo l’incontro, Tajani ha ribadito che le relazioni tra Europa e Stati Uniti sono ancora essenziali. La discussione si è concentrata sull’importanza di rafforzare i legami tra i due continenti, senza ulteriori dettagli sui temi trattati.

Le relazioni tra Europa e Stati Uniti “restano fondamentali”. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’ incontro bilaterale alla Farnesina con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. “Sono convinto che l’Europa abbia bisogno dell’America e che l’Italia abbia bisogno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche”, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio, i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tajani vede Rubio: “Ribadita a Rubio importanza di Europa e Italia”

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