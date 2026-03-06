Il 31 maggio 2026 a Roma si svolgerà il concerto di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, che vede protagonisti i primi nove artisti selezionati per l’evento. La manifestazione segna l’apertura della stagione musicale estiva e si concluderà con la finalissima all’Arena di Verona. La data rappresenta l’inizio della corsa verso il tormentone dell’estate.

Dalla Capitale verso la finalissima all’Arena di Verona: il 31 maggio 2026 inizia la corsa al tormentone estivo con RTL 102.5, la prima radio d’Italia. Quest’anno il Power hits estate celebra 10 anni ed è l’unico evento musicale dal vivo con una classifica settimanale per decretare il tormentone il prossimo 1 settembre all’Arena di Verona. RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia: il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. I primi nomi annunciati sono: DITONELLAPIAGA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, THE KOLORS, a cui si aggiungeranno tanti altri grandissimi artisti! I biglietti per RTL 102. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: i primi 9 big del concertone romano che apre l’estate

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, ecco i primi 9 big del concertone di Roma che dà il via all’estateIl 31 maggio al Centrale del Foro Italico parte la nuova edizione dell’evento musicale.

Leggi anche: RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening. L’estate parte da qui!

EX - IRAMA & ELODIE [RTL 102.5 Power Hits Estate 2025]

Una selezione di notizie su POWER HITS.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Sal Da Vinci su RTL 102.5 annuncia che sarà al Power Hits Estate di Roma; Sanremo 2026, Sayf su RTL 102.5 racconta il brano Tu mi piaci tanto; Sanremo 2026, Ditonellapiaga su RTL 102.5 a sorpresa riceve una proposta di matrimonio; Iran, Meloni Non siamo in guerra, nessuna richiesta su uso basi.

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: i primi 9 big del concertone romano che apre l’estateDalla Capitale verso la finalissima all'Arena di Verona: il 31 maggio 2026 inizia la corsa al tormentone estivo con RTL 102.5, la prima radio d'Italia. panorama.it

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 raddoppia. I primi nomi sono i sanremesi [info e Biglietti]In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una s ... newsic.it

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati - facebook.com facebook

#Sanremo2026, #SalDaVinci su RTL 102.5 annuncia che sarà al Power Hits Estate di Roma #RadioShow @RadioZetaOf x.com