RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 ecco i primi 9 big del concertone di Roma che dà il via all’estate

A Roma si è svolta la presentazione della nuova edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il concerto che apre ufficialmente la stagione musicale estiva. Sono stati annunciatati i primi nove artisti che si esibiranno sul palco durante l’evento, segnando l’inizio della lunga serie di concerti e tormentoni che accompagneranno l’estate. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il 31 maggio al Centrale del Foro Italico parte la nuova edizione dell'evento musicale. Protagonisti tanti artisti della musica: da Fedez a Levante, da Ditonellapiaga a Sal Da Vinci e The Kolors Prende il via da Roma la nuova edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate, l'evento musicale che ogni anno dà ufficialmente il via alla corsa dei tormentoni. L'appuntamento è fissato per il 31 maggio 2026 al Centrale del Foro Italico, dove saliranno sul palco alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana. L'edizione 2026 segna anche un traguardo importante: la manifestazione festeggia infatti dieci anni dalla sua nascita. Ideato da RTL 102.5, il Power Hits Estate è l'unico evento musicale live in Italia a prevedere una classifica settimanale che porterà alla proclamazione del tormentone estivo.