Rottamazione Quinques novità dal commissario del Comune

Il commissario del Comune di Messina ha annunciato un ampliamento dell'iniziativa della “Rottamazione Quinquies”. La Regione ha approvato le nuove modalità, che interessano un numero maggiore di contribuenti e prevedono procedure più semplificate. La decisione mira a recuperare somme dovute attraverso un piano di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La misura riguarda ancora le tasse e i tributi locali e si inserisce in un quadro di interventi per la riscossione.

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