Rottamazione Quinques novità dal commissario del Comune

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario del Comune di Messina ha annunciato un ampliamento dell'iniziativa della “Rottamazione Quinquies”. La Regione ha approvato le nuove modalità, che interessano un numero maggiore di contribuenti e prevedono procedure più semplificate. La decisione mira a recuperare somme dovute attraverso un piano di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La misura riguarda ancora le tasse e i tributi locali e si inserisce in un quadro di interventi per la riscossione.

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Prende una forma decisamente più ampia e d'impatto l'azione avviata dalla gestione commissariale del Comune di Messina in merito alla “Rottamazione Quinquies”. Attraverso una strategia che coniuga fermezza istituzionale e tempestività legislativa, il Commissario Straordinario, Piero Mattei ed il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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