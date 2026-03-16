La Commissione Bilancio dell’ARS approva l’emendamento sulla Rottamazione quinques

La Commissione Bilancio dell’ARS ha approvato l’emendamento sulla Rottamazione quinques, promosso dal deputato Ignazio Abbate. Si tratta di un intervento che riguarda le procedure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali in Sicilia. L’emendamento è stato discusso durante una riunione alla quale hanno partecipato i membri della commissione. La decisione arriva dopo un’approvazione formale dell’iniziativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Iniziativa del deputato Ignazio Abbate. Un nuovo passo verso la pacificazione fiscale in Sicilia. La Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera a un emendamento presentato dal deputato Ignazio Abbate, con cui viene recepita nell’ordinamento regionale la cosiddetta “Rottamazione quinques”, in linea con le recenti misure adottate dal governo nazionale. Definizione agevolata per tributi e entrate regionali. La norma introduce una definizione agevolata che riguarda i tributi propri della Regione, come ad esempio il bollo auto, oltre alle entrate patrimoniali regionali. Grazie al provvedimento, i contribuenti siciliani avranno la possibilità di regolarizzare i debiti maturati fino al 31 dicembre 2025 senza dover pagare sanzioni e interessi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La Commissione Bilancio dell’ARS approva l’emendamento sulla Rottamazione quinques Articoli correlati Rottamazione Quinques a San Severino, la maggioranza: "Scelta di sensibilità contabile e sociale"Anche i cittadini di Mercato San Severino potranno accedere alla rottamazione quinques per estinguere i debiti sui tributi locali (Imu, Tari, multe). Leggi anche: Emendamento fake di La Vardera approvato dall'Ars: "Nessun controllo sulle norme finanziate" Contenuti e approfondimenti su Commissione Bilancio Temi più discussi: In Parlamento; Emendamenti inammissibili, stop al doppio mandato dei rettori; Attuazione PNRR e disabilità: le proposte della FISH in Commissione Bilancio; Prima commissione, bilancio regionale: sentiti i portatori d’interesse. Comune di Napoli: In commissione il punto sul bilancio ABC 2024Napoli- In commissione Bilancio, presieduta da Walter Savarese d’Atri, confronto con i vertici di ABC sul bilancio 2024 recentemente approvato, che In commissione Bilancio, presieduta da Walter Savare ... marigliano.net Ars Sicilia, via libera in commissione bilancio alla rottamazione quinquiesArs Sicilia, via libera in commissione bilancio alla rottamazione quinquies. Un sostegno concreto a imprese e cittadini siciliani ... quotidianodiragusa.it La Commissione Bilancio dell’ARS approva un emendamento, presentato dall’On. Ignazio Abbate, in merito alla “Rottamazione Quinques”, allineando la Regione Siciliana alle recenti disposizioni del Governo Nazionale. - facebook.com facebook Marco Bertucci (FdI) confermato presidente della commissione Bilancio Confermati anche i vicepresidenti: Cosmo Mitrano (FI) ed Emanuela Droghei (Pd) Leggi la notizia x.com