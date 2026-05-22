Rossi e il giornalismo d’inchiesta ‘cancerogeno’ | l’opposizione fa polemica ma l’ad chiarisce

Da ildifforme.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opposizione ha sollevato polemiche riguardo alle affermazioni di un dirigente aziendale, che ha definito il giornalismo d’inchiesta come un’attività che si trasforma in giornalismo di teorema. Durante un incontro pubblico, il rappresentante ha anche commentato che questa modalità di lavoro può risultare dannosa, paragonandola a una sostanza cancerogena. La discussione si è concentrata sulla percezione delle modalità investigative e sui rischi di una certa interpretazione del giornalismo di approfondimento.

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L’ad RaiRossiè al centro della polemica dopo aver definito, in un incontro,il giornalismo d’inchiesta “cancerogeno”.Le polemiche sono esplose, l’opposizione ha chiesto all’ad di fare immediatamente delle scuse e ritrattare ciò che ha detto. In molti, infatti, hanno pensato che si fosse riferito a Report, in quanto è uno dei pochi programmi d’inchiesta rimasti in Rai. “Leggo con divertito stupore le ricostruzioni che mi attribuiscono riferimenti a programmi o giornalisti che non ho mai menzionato.Il mio intervento, reso nel contesto pubblico di un convegno dedicato proprio al tema della disinformazione – e alla presenza di giornalisti, molti dei quali proprio impegnati nell’inchiesta all’interno del nostro Servizio Pubblico – non ha mai fatto riferimento a programmi della Rai o a suoi conduttori“,si legge nella nota diffusa dalla Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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