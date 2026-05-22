Rossi e il giornalismo d’inchiesta ‘cancerogeno’ | l’opposizione fa polemica ma l’ad chiarisce
L’opposizione ha sollevato polemiche riguardo alle affermazioni di un dirigente aziendale, che ha definito il giornalismo d’inchiesta come un’attività che si trasforma in giornalismo di teorema. Durante un incontro pubblico, il rappresentante ha anche commentato che questa modalità di lavoro può risultare dannosa, paragonandola a una sostanza cancerogena. La discussione si è concentrata sulla percezione delle modalità investigative e sui rischi di una certa interpretazione del giornalismo di approfondimento.
L’ad RaiRossiè al centro della polemica dopo aver definito, in un incontro,il giornalismo d’inchiesta “cancerogeno”.Le polemiche sono esplose, l’opposizione ha chiesto all’ad di fare immediatamente delle scuse e ritrattare ciò che ha detto. In molti, infatti, hanno pensato che si fosse riferito a Report, in quanto è uno dei pochi programmi d’inchiesta rimasti in Rai. “Leggo con divertito stupore le ricostruzioni che mi attribuiscono riferimenti a programmi o giornalisti che non ho mai menzionato.Il mio intervento, reso nel contesto pubblico di un convegno dedicato proprio al tema della disinformazione – e alla presenza di giornalisti, molti dei quali proprio impegnati nell’inchiesta all’interno del nostro Servizio Pubblico – non ha mai fatto riferimento a programmi della Rai o a suoi conduttori“,si legge nella nota diffusa dalla Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sullo stesso argomento
"Giornalismo d'inchiesta cancerogeno" per Rossi, Pd-M5S difendono Report ma l'ad Rai replica: "Mai menzionato"Le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, hanno innescato un durissimo scontro politico sul ruolo dell’informazione...
L’ad Rai Rossi se la prende con il giornalismo d’inchiesta e Report: “È cancerogeno”. Opposizioni: “Si scusi”Polemiche per una frase pronunciata dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, citato dal Foglio: "Il giornalismo d'inchiesta si trasforma in...
Il giornalismo d'inchiesta si trasforma in giornalismo di teorema e il giornalismo di teorema diventa un rischio cancerogeno per la democrazia e la Rai non può perseguirlo. Queste parole, pronunciate dall'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi facebook
Sul caso della morte di David Rossi restano, ancora oggi, troppi interrogativi. Eppure, paradossalmente, a finire sotto processo non è la ricerca della verità, ma chi ha provato a raccontarla. Io, Marco Occhipinti e il creatore de Le Iene, Davide Parenti ci troviam x.com
Rischio cancerogeno per democrazia: un caso le parole di Rossi (Rai) sul giornalismo d’inchiestaIl giornalismo d'inchiesta si trasforma in giornalismo di teorema e il giornalismo di teorema diventa un rischio cancerogeno per la democrazia e la Rai non può perseguirlo. Diventano un caso queste ... repubblica.it
L’ad Rai Rossi se la prende con il giornalismo d’inchiesta e Report: È cancerogeno. Poi nega tuttoPolemiche per una frase pronunciata dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, citato dal Foglio: Il giornalismo d'inchiesta si trasforma ... fanpage.it
Discussione ufficiale - Il diavolo veste Prada 2 [SPOILER] reddit