Rossi e il giornalismo d’inchiesta ‘cancerogeno’ | l’opposizione fa polemica ma l’ad chiarisce

L’opposizione ha sollevato polemiche riguardo alle affermazioni di un dirigente aziendale, che ha definito il giornalismo d’inchiesta come un’attività che si trasforma in giornalismo di teorema. Durante un incontro pubblico, il rappresentante ha anche commentato che questa modalità di lavoro può risultare dannosa, paragonandola a una sostanza cancerogena. La discussione si è concentrata sulla percezione delle modalità investigative e sui rischi di una certa interpretazione del giornalismo di approfondimento.

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