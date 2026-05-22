Le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, hanno innescato un durissimo scontro politico sul ruolo dell’informazione pubblica. Intervenendo a un convegno sulla disinformazione, l’ad ha affermato che quando il giornalismo d’inchiesta si trasforma in “giornalismo di teorema” diventa un rischio cancerogeno per la democrazia. Le parole hanno scatenato l’immediata reazione di Pd e Movimento 5 Stelle, che hanno letto l’uscita come un attacco diretto a Report, la storica trasmissione di Rai 3. La difesa del giornalismo d’inchiesta delle opposizioni Come riporta ANSA, il responsabile Informazione del Pd ed europarlamentare, Sandro Ruotolo, ha guidato la protesta chiedendo l’immediato passo indietro del vertice aziendale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Giornalismo d'inchiesta cancerogeno" per Rossi, Pd-M5S difendono Report ma l'ad Rai replica: "Mai menzionato"

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