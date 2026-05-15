Rosa Elettrica ritorna su Sky e NOW con gli episodi 3 e 4, ambientati tra le strade di Napoli. La serie segue le vicende di personaggi coinvolti in un thriller, con nuove rivelazioni che si intrecciano alla trama principale. La narrazione si concentra sulla fuga di alcuni protagonisti, con colpi di scena che si succedono nel corso degli episodi. Maria Chiara Giannetta interpreta uno dei ruoli principali, mentre le vicende si sviluppano tra suspense e sorprese.

Rosa Elettrica torna su Sky e NOW con gli episodi 3 e 4: la fuga continua tra Napoli e nuove rivelazioni nel thriller con Maria Chiara Giannetta. Continua a bordo di una Mustang del ’73 il viaggio di Rosa e Cocìss, una fuga attraverso l’Italia in cui ogni chilometro mette alla prova fiducia e capacità di sopravvivenza. Dal 15 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW i nuovi episodi, terzo e quarto, di Rosa Elettrica, il thriller on-the-run Sky Original con Maria Chiara Giannetta. Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rosa Elettrica, la fuga continua: nuovi episodi su Sky e NOW tra Napoli e colpi di scena

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