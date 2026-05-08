Stasera debutta su Sky e NOW la serie Rosa Elettrica, con i primi due episodi. La storia, interpretata da Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli, si svolge tra elementi di noir, una fuga e attività di criminalità organizzata. La serie si concentra su un racconto che combina tensione e mistero, offrendo agli spettatori un intreccio di eventi legati a situazioni di illegalità e suspense.

Arriva Rosa Elettrica su Sky e NOW: la serie con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli tra noir, fuga e criminalità organizzata. Un viaggio sospeso tra noir e comedy, in cui un baby boss della camorra e una giovane agente sotto copertura sono costretti a fidarsi l’uno dell’altra. Nei panni di questa giovane agente alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta è Rosa Elettrica: un’eroina per caso protagonista del nuovo thriller on-the-run Sky Original, con i primi due episodi disponibili dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Al centro della storia Rosa, giovane agente del programma protezione testimoni incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rosa Elettrica arriva su Sky e NOW: stasera i primi due episodi del thriller tra fuga e crime

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