Roma vede la Champions con Dybala si può fare | il verdetto degli ex giallorossi

La Roma si trova a un passo dalla qualificazione in Champions League, dopo aver disputato la partita decisiva a pochi minuti dalla fine. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini è stata valutata dagli ex calciatori della rosa, che hanno espresso opinioni positive sulla possibilità di ottenere il risultato necessario. Tra i protagonisti in campo, ci sono stati vari interventi e azioni decisive, che hanno mantenuto vive le speranze del club di tornare nella massima competizione europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui