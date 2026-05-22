Roma vede la Champions con Dybala si può fare | il verdetto degli ex giallorossi
La Roma si trova a un passo dalla qualificazione in Champions League, dopo aver disputato la partita decisiva a pochi minuti dalla fine. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini è stata valutata dagli ex calciatori della rosa, che hanno espresso opinioni positive sulla possibilità di ottenere il risultato necessario. Tra i protagonisti in campo, ci sono stati vari interventi e azioni decisive, che hanno mantenuto vive le speranze del club di tornare nella massima competizione europea.
(Adnkronos) – La Roma di Gian Piero Gasperini è a 90' minuti dal possibile ritorno in Champions League. L'ultima volta che i giallorossi hanno giocato la Coppa dalle grandi orecchie è stata la stagione 20182019 e ora può interrompere un digiuno lungo sette anni. Una qualificazione che permetterebbe ai Friedkin di incassare oltre 40 milioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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