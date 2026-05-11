Luca Zingaretti tagga Sky | Ma si può fare la moviola della Roma con tre laziali? Si vede che je rode

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore ha condiviso su Instagram un commento rivolto a Sky, chiedendo se sia possibile fare la moviola della partita della Roma con tre tifosi laziali, aggiungendo che sembrano essere interessati più a quello che succede alla loro squadra. La sua osservazione arriva dopo aver ascoltato le opinioni di alcuni ex calciatori e commentatori televisivi sulla decisione arbitrale che ha deciso la partita tra Roma e Parma.

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L'attore condivide una storia su Instagram dopo aver ascoltato le opinioni di Di Canio, Marchegiani e De Grandis sul penalty decisivo per la vittoria dei giallorossi a Parma. "Fate i seri!".🔗 Leggi su Fanpage.it

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