Luca Zingaretti tagga Sky | Ma si può fare la moviola della Roma con tre laziali? Si vede che je rode

Un attore ha condiviso su Instagram un commento rivolto a Sky, chiedendo se sia possibile fare la moviola della partita della Roma con tre tifosi laziali, aggiungendo che sembrano essere interessati più a quello che succede alla loro squadra. La sua osservazione arriva dopo aver ascoltato le opinioni di alcuni ex calciatori e commentatori televisivi sulla decisione arbitrale che ha deciso la partita tra Roma e Parma.

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