Flotilla rientrati a Fiumicino gli attivisti italiani – La diretta

Gli attivisti italiani appartenenti alla Global Sumud Flotilla sono tornati in Italia e sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino. Nei giorni scorsi, erano stati fermati da forze israeliane mentre si trovavano in acque internazionali e successivamente portati in carcere nel paese. Dopo aver trascorso alcuni giorni in detenzione, sono stati rilasciati e hanno fatto rientro nel loro paese. La vicenda ha suscitato diverse reazioni e ha attirato l’attenzione sui movimenti di protesta legati alla situazione in quella regione.

Alcuni attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi da Israele in acque internazionali e portati in carceri israeliane, dopo le polemiche per il video del ministro Ben Gvir, e il successivo rilascio, sono rientrati in Italia, all’aeroporto di Fiumicino. Il deputato del M5S, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, sono stati accolti da amici e familiari con lunghi abbracci. Flotilla, tutte le notizie di oggi 21 maggio Inizio diretta: 210526 09:25 Fine diretta: 210526 20:00 09:31 210526 Mantovani: "Io e Carotenuto picchiati, tenuti in manette e catene" “Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso molte più botte di noi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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