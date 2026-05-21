Alle 9.15 un giornalista del nostro quotidiano è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino dopo aver partecipato alla Global Sumud Flotilla. L’inviato, coinvolto in un episodio di arresto e violenza da parte delle forze militari israeliane, ha poi incontrato colleghi, amici e familiari. La sua presenza nel paese si inserisce in un contesto di attenzione internazionale sulla missione umanitaria a bordo della flotta. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di diverse organizzazioni.

È arrivato alle 9.15 all’Aeroporto di Fiumicino l’inviato de il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, salpato con la Global Sumud Flotilla e fermato – e picchiato, come ha raccontato – dall’esercito israeliano. Il giornalista è stato accolto dai familiari, dagli amici e dai colleghi. “Anche molte donne hanno preso botte, non tutti alla stessa maniera ma il trattamento era generalizzato – ha detto Mantovani parlando ai giornalisti a Fiumicino e ricordando le violenze subite dagli attivisti catturati da Israele – Durante la perquisizione mi hanno tolto il portafoglio coi documenti dentro e non me l’hanno più ridato. L’abbordaggio è stato più violento della volta scorsa e questo succede perché Israele è protetto dai governi di mezza Europa, incluso il nostro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, l’arrivo a Fiumicino di Mantovani (inviato del Fatto): l’abbraccio coi colleghi, gli amici e i familiari

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