La Roma ha manifestato nuovamente interesse per l’attaccante olandese, attualmente in forza al Manchester United. Nei mesi scorsi il club aveva tentato di portarlo in Italia, ma senza successo. Ora, secondo fonti vicine alla società, il tecnico Gasperini avrebbe spinto per rafforzare l’attacco con Zirkzee. La trattativa sembra essere in fase di ripresa, anche se non ci sono ancora dettagli definitivi o firme ufficiali. La squadra è pronta a fare ulteriori passi per il giocatore.

La Roma è pronta a tornare alla carica per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Manchester United è nuovamente finito nel mirino del club giallorosso, che già nei mesi scorsi aveva provato a portarlo nella Capitale senza però riuscire a concludere l’operazione. Questa volta, però, la società sembra intenzionata a fare sul serio, anche grazie alla forte volontà di Giampiero Gasperini, che considera il classe 2001 un elemento perfetto per il proprio progetto tecnico. Una trattativa già sfiorata in inverno. Non è la prima volta che il nome di Zirkzee viene accostato alla Roma. Durante il mercato di gennaio, infatti, il trasferimento sembrava davvero a un passo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Roma, torna di moda Zirkzee: Gasperini spinge per l’attaccante olandese

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