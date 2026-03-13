Zirkzee Juve | i bianconeri seguono l’attaccante olandese ma per prenderlo bisogna prima fare questo

La Juventus sta monitorando da vicino l’attaccante olandese, ex Bologna, nel tentativo di rinforzare il reparto offensivo. La società bianconera ha mostrato interesse per il giocatore, ma prima di poter avviare trattative concrete è necessario risolvere alcune questioni legate alla sua cessione. La situazione rimane in evoluzione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Zirkzee Juve: la società bianconera segue l’attaccante ex Bologna, ma per prenderlo bisogna prima fare questo. Vediamo di cosa si tratta. La Juve osserva con attenzione l’evolversi della situazione legata a Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato dal The Sun, il futuro del giocatore sembra ormai lontano dall’Inghilterra, poiché Michael Carrick non lo considera funzionale al proprio progetto tecnico. MERCATO JUVE, LE ULTIME Oltre alla Roma, il club bianconero è pronto a farsi avanti per riportare in Italia l’ex talento del Bologna, profilo molto gradito per la sua qualità tecnica. L’eventuale approdo a Torino dell’olandese è però subordinato a una profonda ristrutturazione del reparto avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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