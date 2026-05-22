Roma svelata la nuova maglia col ritorno dello stemma storico

In vista del campionato 2026-2027, la squadra ha presentato il nuovo design delle maglie, caratterizzato dal ritorno dello stemma storico. L’evento di lancio si è svolto il 22 luglio, giorno delle celebrazioni cittadine dei tifosi, coincidendo con la presentazione ufficiale delle divise. La scelta di inserire lo stemma tradizionale rappresenta un collegamento con la storia del club, mentre il calendario delle manifestazioni ha segnato questa giornata speciale per i supporter.

La Roma sposa la linea della tradizione in vista del prossimo campionato e svela il design delle nuove maglie per la stagione 2026-2027, facendo coincidere l’uscita della prima divisa con le storiche celebrazioni cittadine dei tifosi del 22 luglio. Come riportato nell’edizione odierna de Il Romanista, la scelta della data non è affatto casuale e si inserisce in un percorso di valorizzazione dell’identità societaria che culminerà nelle celebrazioni per il centenario del club. Il fulcro di questa operazione culturale e commerciale è il ritorno definitivo dello stemma storico, caratterizzato dalla Lupa capitolina e dal monogramma ASR nella parte inferiore, che campeggerà sul petto dei calciatori dopo essere già stato ripristinato da tempo nelle comunicazioni istituzionali della dirigenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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