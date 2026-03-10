Virtus Roma | il logo storico torna sulla nuova maglia

La Virtus Roma ha fatto ritorno al Campidoglio per svelare la nuova divisa che riporta al centro il logo storico della società, un simbolo che secondo il presidente Massimiliano Pasqualini è finalmente tornato a casa dopo essere stato acquistato dall'ex dirigente Claudio Toti. La presentazione avviene in un momento delicato per la squadra allenata da Mecacci, attualmente seconda in classifica A2 e in piena corsa verso i play-off dove accedono le prime sei squadre. L'evento si svolge sotto un cielo di nubi sparse con ampie schiarite, mentre il capitano Yancarlos Rodriguez sottolinea come questa maglia debba essere onorata con l'obiettivo concreto di portare la Coppa Italia a Roma.