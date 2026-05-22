Roma su Pavlidis | sfida al Milan per il bomber del Benfica

La Roma ha messo nel mirino Vaggelis Pavlidis, attaccante del Benfica che ha segnato 30 gol in questa stagione. La società giallorossa monitora la situazione del giocatore in vista del mercato estivo, competendo con il Milan, che mostra anche interesse per il calciatore. La trattativa potrebbe coinvolgere diverse parti, ma al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali o accordi definitivi. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, in attesa di eventuali sviluppi.

La Roma segue con attenzione Vaggelis Pavlidis in vista del prossimo mercato estivo. L’attaccante del Benfica, autore di 30 gol stagionali, è finito nel mirino dei giallorossi ma piace anche al Milan. Sul centravanti greco restano vigili pure Aston Villa e Tottenham. Il Benfica non apre a sconti. Il Benfica, al momento, non avrebbe ancora ricevuto offerte ufficiali, ma il club portoghese non sarebbe disposto ad aprire a cessioni al ribasso. Le richieste economiche si preannunciano elevate dopo la stagione vissuta dal bomber greco, sul quale pende una clausola rescissoria da 100 milioni, ma una trattativa potrebbe essere intavolata per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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