In un’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex calciatore ha commentato la sfida tra le due squadre di vertice del campionato italiano, dichiarando che i bianconeri sono la squadra più forte del paese per distacco, ma senza sottovalutare l’importanza della partita. Ha anche discusso di questioni legate al calciomercato, esprimendo una preferenza per un altro attaccante rispetto a quello attualmente in rosa.

di Francesco Spagnolo Giaccherini ai microfoni di Tuttosport ha parlato di Milan Juve, ma si è soffermato anche sul calciomercato. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero. Il big match di San Siro tra Milan e Juventus accende gli animi dei tifosi e degli addetti ai lavori, portando con sé analisi profonde sul momento di forma delle due grandi del calcio italiano. Tra le voci più autorevoli che hanato la sfida spicca quella di Emanuele Giaccherini, ex esterno bianconero e della Nazionale, che ai microfoni di Tuttosport ha offerto una panoramica lucida sul duello odierno e sulle prospettive future delle due società. Secondo Giaccherini, la bilancia pende attualmente verso Torino, non solo per i risultati ma per la qualità del gioco espresso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giaccherini su Milan Juve: «I bianconeri sono la squadra migliore d’Italia per distacco, ma sarà una bella sfida. Lewandowski? No, andrei all-in su un altro bomber»

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