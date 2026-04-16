Roma introduce nuove regole sul posizionamento dei LED nel centro storico inserito nella lista UNESCO. La decisione riguarda il divieto di installare luci a LED nelle zone più antiche e tutelate della città, con l’obiettivo di preservare l’aspetto storico e culturale dell’area. Contestualmente, sono state emanate disposizioni per regolare l’attività commerciale e l’illuminazione pubblica nelle vie centrali.

Il volto urbano di Roma sta per subire una trasformazione normativa che inciderà direttamente sull’estetica delle strade e sulla gestione commerciale del centro. Entro la fine di aprile, o al più tardi nei primi giorni di maggio, entrerà in vigore il nuovo regolamento che disciplina l’installazione di insegne e dei pannelli pubblicitari luminosi, un provvedimento che mira a modernizzare regole ormai superate. L’iter legislativo ha un momento decisivo lo scorso 1° aprile, quando l’Assemblea Capitolina ha approvato il documento dopo un lungo percorso all’interno della commissione commercio. Attualmente, il testo è nelle mani del segretario generale per l’integrazione di numerosi emendamenti approvati durante le discussioni in aula.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma cambia volto: stop ai LED nel centro UNESCO e nuove regole

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