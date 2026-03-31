A Trigoria, sede della Roma, si lavora al recupero di Mario Hermoso in vista dello scontro contro l’Inter. La squadra si prepara alla partita, mentre il reparto medico si concentra sul suo stato di salute. Nel frattempo, si valuta anche la possibilità di un rinnovo contrattuale per il difensore, che potrebbe tornare disponibile nelle prossime settimane.

La Roma di Gian Piero Gasperini riaccende i motori a Trigoria in vista dello scontro diretto contro l’ Inter, con il focus del reparto medico orientato sul recupero di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, pilastro della retroguardia a tre giallorossa, è alle prese con un risentimento al polpaccio che ha richiesto una vistosa fasciatura protettiva nelle ultime sedute. Nonostante l’allarme iniziale, lo staff tecnico filtra ottimismo: le condizioni dell’ex Atletico Madrid non destano preoccupazioni croniche e la sua presenza per la sfida Champions League contro i nerazzurri appare altamente probabile, garantendo a Gasperini la necessaria solidità nel duello ravvicinato con il tridente interista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, blindato Hermoso: verso il rinnovo e il recupero per l’Inter

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