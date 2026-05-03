Milan per la punta del futuro spunta l’idea Zirkzee | numeri e costo Occhio a non commettere lo stesso errore

Il Milan sta valutando l'acquisto di un attaccante per la prossima stagione e tra i nomi più discussi c'è quello di Zirkzee. La società ha analizzato i numeri dell'attaccante e il costo dell'operazione. È importante considerare anche le esperienze passate e i rischi legati a investimenti simili, evitando di ripetere errori già commessi in passato. La trattativa è ancora in fase preliminare, con diversi aspetti da definire.

In questi minuti il Milan è in campo al 'Mapei Stadium' per affrontare il Sassuolo in occasione della 35^ giornata di Serie A che potrebbe essere quella decisiva per il ritorno in Champions. Obiettivo stagionale dei rossoneri a un passo e che può cambiare pesantemente il futuro del club di Via Aldo Rossi. Lo ha spiegato anche ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri: la Champions sposta 100 milioni di euro nel calciomercato estivo. I prossimi mesi, infatti, saranno fondamentali per costruire il Milan vincente che ogni tifoso rossonero chiede a gran voce. Il primo punto focale da risolvere è il problema attaccanti che accompagna il Milan da ormai troppo tempo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, per la punta del futuro spunta l’idea Zirkzee: numeri e costo. Occhio a non commettere lo stesso errore Notizie correlate Castro l’attaccante del futuro? Lo stipendio fa sorridere il Milan. Costo e numeriCalciomercato Milan, i rossoneri andranno quasi sicuramente alla ricerca di un attaccante in estate. Leggi anche: Milan, rispunta Zirkzee: per Allegri andrebbe bene in un solo caso. Occhio agli errori del passato Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri punta Javi Guerra; Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri con Pulisic, Spalletti punta su Boga; Lewandowski direzione Juventus: il Milan punta Sorloth dall'Atletico Madrid; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive. Milan, rivoluzione a centrocampo: Allegri punta Javi GuerraMancano ancora quattro partite alla fine del campionato, ma il Milan ha gia iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. sportmediaset.mediaset.it Milan, Gabriel Jesus dell'Arsenal prima scelta per l'attacco. Sempre in piedi le piste Vlahovic e SorlothIl Milan cerca una punta centrale per la prossima stagione in Champions: il nome in cima alla lista è Gabriel Jesus, 29 anni, dell'Arsenal. Sullo sfondo Vlahovic, in trattativa per il rinnovo con la J ... corriere.it Follia Tomori, due gialli in un quarto d'ora: lascia il Milan in inferiorità numerica contro il Sassuolo al 24' - facebook.com facebook Un dato imbarazzante: 0.06 xG prodotti dal Milan nel primo tempo contro il Sassuolo x.com