Roma | Santori Lega campo rom Gordiani fuori controllo emergenza sanita’ e sicurezza

Nel campo nomadi di via dei Gordiani, la situazione è rimasta critica per più di tre decenni. Recentemente, si sono verificati diversi incidenti tra cui incendi, litigi, investimenti di persone e un poliziotto rimasto ferito. L’intera area è stata evacuata per motivi di sicurezza, evidenziando la gravità delle problematiche legate a questa zona. La questione riguarda anche aspetti di salute pubblica e sicurezza pubblica.

“Nel campo nomadi di via dei Gordiani, una situazione critica persiste da oltre 30 anni, ma l’ultimo episodio ha raggiunto livelli di gravità inaccettabili: roghi, risse, persone investite, un poliziotto ferito e un intero campo evacuato per motivi di sicurezza. Si è assistito a una scena che ricorda una guerriglia urbana, nel cuore della città, a pochi passi da servizi pubblici e da ben tre centri sportivi”. Queste sono le parole del capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. Degrado e Insicurezza nei Centri Sportivi. “Proprio questi impianti, costruiti grazie a investimenti privati su terreni Ater, sono da anni in balia del degrado: furti continui alle auto, danneggiamenti, gomme bruciate per estrarre metalli, il che provoca l’emissione di fumi tossici che invadono le strutture circostanti.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), campo rom Gordiani fuori controllo, emergenza sanita’ e sicurezza Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza: Santori (Lega), a Roma e’ emergenza, si faccia scorrere graduatoria polizia locale Roma, incendio al campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie rivaliNella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha...