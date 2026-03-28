Multe stradali a Modena un tesoretto a metà | accertati 22 milioni ma il Comune ne incassa 11

A Modena, le multe stradali hanno generato accertamenti per 22 milioni di euro, mentre il Comune ha incassato circa 11 milioni. Il bilancio delle sanzioni amministrative evidenzia come le violazioni del Codice della Strada siano numerose e come le risorse raccolte vengano utilizzate sul territorio. La differenza tra quanto accertato e quanto effettivamente incassato rappresenta un dato significativo nel quadro delle entrate comunali.

L'Amministrazione ha approvato il rendiconto sulle sanzioni, certificando oltre otto milioni di euro spesi per manutenzioni, controlli e potenziamento della Polizia Locale Il bilancio delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada traccia una fotografia molto chiara del rapporto tra i modenesi e le regole della viabilità, ma soprattutto chiarisce come queste risorse vengano reinvestite sul territorio. La Giunta Comunale, riunitasi il 25 marzo, ha approvato il consuntivo per l'anno 2025, certificando accertamenti complessivi per oltre 22 milioni di euro. Questo tesoretto netto rappresenta comunque una risorsa fondamentale per l'ente, ed è vincolato per legge a specifici utilizzi legati esclusivamente al miglioramento della circolazione e della vivibilità urbana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Multe stradali, a Modena un "tesoretto" a metà: accertati 22 milioni, ma il Comune ne incassa 11 Articoli correlati Multe stradali: primato a Milano. Nelle casse del Comune 170 milioni. Media italiana? 142 euro a personaNel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del -4,4% rispetto al 2024. Comune spera di incassare 2 milioni di euro dalle multe stradaliHa approvato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per l’anno 2026 La giunta comunale di Aversa... Una selezione di notizie su Multe stradali Discussioni sull' argomento Modena, sanzioni stradali: dal Comune multe per 22 milioni in un anno, ma uno su due non paga; Modena, multato per geolocalizzazione errata: un sistema parcheggi che penalizza i cittadini onesti. Modena, sanzioni stradali: dal Comune multe per 22 milioni in un anno, ma uno su due non pagaSocietà: Rispetto ai 10,9 milioni incassati, le multe legate al mancato rispetto dei limiti massimi di velocità sono 2,9 milioni ... lapressa.it Pagare le multe stradali a rate e senza interessi: come funziona la nuova modalità dell’app IOGrazie al nuovo accordo tra la Pago PA e Klarna, ora le multe stradali possono ora essere pagate in tre rate e senza alcun interesse. Il servizio è accessibile tramite l’app IO, dove l’utente può ... fanpage.it Giornata di referendum a Misilmeri caratterizzata da tante infrazioni stradali. Numerose le multe elevate, a detta di alcuni testimoni, dalla Polizia municipale misilmerese che ha sanzionato auto parcheggiate sui marciapiedi in prossimità dei seggi scolastici. A - facebook.com facebook