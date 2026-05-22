Roma Prandelli promuove Gasperini | Scelta giusta

La Roma ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, chiudendo così il confronto sulla guida tecnica della squadra. La decisione rappresenta una svolta importante per il club, che ha comunicato la scelta senza ulteriori commenti ufficiali. La notizia è stata accolta con soddisfazione da diversi esperti del settore, che hanno commentato positivamente questa nomina come una mossa strategica per il futuro del team.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'ex commissario tecnico promuove la decisione della dirigenza giallorossa di affidare l'area tecnica all'allenatore piemontese. La Roma ha sciolto i dubbi sul proprio futuro tecnico affidando le chiavi del progetto a Gian Piero Gasperini, una svolta societaria che incassa la totale approvazione degli addetti ai lavori più esperti. Intervenuto sulle colonne dell’edizione odierna de La Repubblica, l’ex commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli ha promosso a pieni voti la decisione della proprietà texana di... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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