Marcos Cafu, ex calciatore e vincitore di uno scudetto con la Roma, ha commentato la situazione attuale del club durante un evento a Madrid. In particolare, ha elogiato il lavoro del tecnico Gasperini, definendolo indiscutibile e affermando che potrebbe portare la squadra a conquistare il titolo di campione d’Italia. L’intervento è avvenuto nel contesto dei Laureus Awards, in un momento di instabilità per il club giallorosso.

Marcos Cafu, storico terzino del terzo scudetto della Roma, è intervenuto oggi a Madrid a margine dei Laureus Awards per analizzare la crisi istituzionale che sta colpendo il club giallorosso. Il leggendario terzino brasiliano ha espresso un sostegno netto verso l’operato tecnico di Gian Piero Gasperini, invitando al contempo la dirigenza a una rapida risoluzione del conflitto interno con Claudio Ranieri. Il nodo centrale riguarda la stabilità del progetto tecnico. “Il lavoro di Gasperini è stato buonissimo e non si può contestare”, ha dichiarato Cafu, spostando l’attenzione sulla capacità del tecnico di gestire le crisi interne. L’analisi...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Cafu promuove Gasperini: “Lavoro indiscutibile, può portare la Roma allo Scudetto”

Notizie correlate

Leggi anche: Cafu: "Lavoro Gasperini a Roma buonissimo, lui e Ranieri due uomini... che dovevano portare tranquillità"

Altri aggiornamenti

Cafu: Lavoro Gasperini a Roma buonissimo, lui e Ranieri due uomini... che dovevano portare tranquillitàL'ex 'Pendolino' giallorosso parla della polemica tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini dai Laureus Awards di Madrid ... adnkronos.com

Cafu sullo scontro Ranieri-Gasperini: Deve finire per il bene della RomaL'ex terzino della Roma e della nazionale brasiliana ha parlato così del confronto acceso tra l'allenatore e il Senior Advisor Nella Roma calcistica non si parla di altro. I risultati della squadra ... siamolaroma.it