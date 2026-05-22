Roma-Palermo preso il broker Thomas Shelby | riforniva Cosa Nostra
Un uomo considerato un intermediario tra Roma e Palermo è stato arrestato nell’ambito di un’indagine sulle attività di traffico di droga. L’indagine ha portato alla scoperta di come gestisse i carichi tra le due città, utilizzando un soprannome che si ripeteva all’interno dei circuiti illeciti. Durante le operazioni sono stati sequestrati vari documenti e comunicazioni che rivelano i collegamenti tra il broker e le organizzazioni coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti.
? Domande chiave Come faceva il broker a gestire i carichi tra Roma e Palermo?. Perché il soprannome Picasso era usato nei circuiti del narcotraffico?. Cosa accadeva a chi vendeva droga senza l'autorizzazione del clan?. Come venivano protette le comunicazioni tra il broker e la mafia?.? In Breve Alban Cjapi operava con i soprannomi Thomas Shelby e Picasso.. Il broker riforniva la famiglia di Santa Maria a Gesù.. Il clan imponeva la morte per vendite non autorizzate di cocaina.. Le indagini Dda analizzano i canali logistici tra Roma e Palermo.. La Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo ha individuato a Roma il principale responsabile del rifornimento di cocaina per la famiglia di Santa Maria a Gesù, identificandolo nel trentatreenne albanese Alban Cjapi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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