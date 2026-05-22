Roma-Palermo preso il broker Thomas Shelby | riforniva Cosa Nostra

Un uomo considerato un intermediario tra Roma e Palermo è stato arrestato nell’ambito di un’indagine sulle attività di traffico di droga. L’indagine ha portato alla scoperta di come gestisse i carichi tra le due città, utilizzando un soprannome che si ripeteva all’interno dei circuiti illeciti. Durante le operazioni sono stati sequestrati vari documenti e comunicazioni che rivelano i collegamenti tra il broker e le organizzazioni coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti.

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