Lascia due bambini piccoli chiusi in auto sotto il sole per fare shopping | denunciata una donna a Roma

Una donna è stata denunciata a Roma dopo aver lasciato due bambini piccoli chiusi in auto sotto il sole nel centro della città. La donna si era allontanata dai veicoli per fare shopping nei negozi di via del Corso. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno segnalato la situazione alle autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fatto evacuare i bambini e avviato le pratiche per accertare le responsabilità della donna.

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