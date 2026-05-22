Lascia due bambini piccoli chiusi in auto sotto il sole per fare shopping | denunciata una donna a Roma
Una donna è stata denunciata a Roma dopo aver lasciato due bambini piccoli chiusi in auto sotto il sole nel centro della città. La donna si era allontanata dai veicoli per fare shopping nei negozi di via del Corso. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno segnalato la situazione alle autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fatto evacuare i bambini e avviato le pratiche per accertare le responsabilità della donna.
Ha lasciato due bambini piccoli da soli all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole, nel pieno centro di Roma, per andare a fare acquisti nei negozi di via del Corso. Per questo una donna è stata denunciata dalla polizia locale di Roma Capitale con l’accusa di abbandono di minori. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante, attirato dal pianto dei piccoli proveniente dall’abitacolo della vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale. I vigili hanno trovato i due bambini all’interno dell’auto e li hanno tranquillizzati mentre venivano avviati gli accertamenti per rintracciare i genitori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Mamma lascia i figli piccoli in auto e va a fare shopping: un passante li sente piangere
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