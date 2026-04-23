Costringe i figli piccoli a vivere tra rifiuti ed escrementi di animali con 13 cani e un pitone | donna denunciata a Mondragone

Una donna di 36 anni è stata denunciata dai carabinieri a Mondragone per aver costretto i figli piccoli a vivere in un ambiente caratterizzato da rifiuti e escrementi di animali. Nella stessa operazione, l’abitazione è stata sequestrata. La donna aveva in casa 13 cani e un pitone, creando una situazione di degrado e pericolo per i minori.

Una donna di 36 anni è stata denunciata dai carabinieri, mentre l'abitazione è stata posta sotto sequestro. I tre figli piccoli della donna sono stati temporaneamente affidati a un familiare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Casa degli orrori a Mondragone, trovati 16 animali e un pitone reale tra immondizia ed escrementiI militari dell’Arma, supportati dal Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, dagli assistenti sociali e dai... Vivono con i figli minori in una casa-discarica con 13 cani, 3 gatti e un pitone realeCumuli di rifiuti ovunque, escrementi tra le stanze e decine di animali costretti a vivere nel degrado: è lo scenario che si sono trovati davanti i... Panoramica sull’argomento Si parla di: Israele ci costringe a chiudere ma non abbandoneremo i bambini palestinesi; Libano: quasi 20 bambini al giorno uccisi o feriti. Mestre, scappa con i figli piccoli dopo aver picchiato la compagna: 33enne fermato dopo 24 oreA Mestre un uomo di 33 anni, dopo aver picchiato violentemente la compagna, è fuggito portando con sé i figli minorenni. La donna ha immediatamente sporto denuncia facendo scattare le ricerche ... blitzquotidiano.it