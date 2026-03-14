Stamattina a Montegranaro, in contrada Santa Maria, un uomo russo di 46 anni è stato ucciso da un colpo di fucile. La tragedia è avvenuta poco dopo le 8, dopo uno scontro tra l’uomo e alcuni cacciatori autorizzati che si trovavano nelle vicinanze di una struttura ricettiva. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi del caso.

MONTEGRANARO - Parte un colpo di fucile, muore un uomo russo di 46 anni. La tragedia si è consumata stamattina poco dopo le 8 a Montegranaro, in contrada Santa Maria. Ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. La prima ricostruzione Secondo una prima ricostruzione sarebbe partito un colpo accidentale che ha centrato e ucciso l'uomo: sul posto 118 e carabinieri. Il 46enne lavora in una struttura ricettiva nelle vicinanze dell'accaduto. Mentre alcuni cacciatori stavano facendo una battuta di caccia autorizzata, l'uomo - sempre secondo le prime ricostruzioni della polizia provinciale intervenuta - si sarebbe avvicinato a uno di loro per protestare per l'eccessivo rumore provocato dagli spari. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Parte un colpo di fucile, muore un uomo di 46 anni a Montegranaro in contrada Santa Maria. C'era stata una discussione con dei cacciatori (autorizzati) vicini a una struttura ricettiva

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