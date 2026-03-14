Parte un colpo di fucile muore un uomo di 43 anni a Montegranaro in contrada Santa Maria C' era stata una discussione con dei cacciatori autorizzati vicini a una struttura ricettiva

Stamattina a Montegranaro, in contrada Santa Maria, un uomo di 43 anni di nazionalità russa è stato colpito da un colpo di fucile e ha perso la vita. La vicenda si è verificata poco dopo le 8, dopo una discussione con alcuni cacciatori autorizzati che si trovavano nelle vicinanze di una struttura ricettiva. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

MONTEGRANARO - Parte un colpo di fucile, muore un uomo russo di 43 anni. La tragedia si è consumata stamattina poco dopo le 8 a Montegranaro, in contrada Santa Maria. Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La prima ricostruzione Secondo una prima ricostruzione sarebbe partito un colpo accidentale che ha centrato e ucciso l'uomo: sul posto 118 e carabinieri. Il 46enne lavora in una struttura ricettiva nelle vicinanze dell'accaduto. Mentre alcuni cacciatori stavano facendo una battuta di caccia autorizzata, l'uomo - sempre secondo le prime ricostruzioni della polizia provinciale intervenuta - si sarebbe avvicinato a uno di loro, un 82enne di Monturano, per protestare per l'eccessivo rumore provocato dagli spari. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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