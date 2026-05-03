Roma summit Friedkin-Gasperini | si decide il nuovo DS

A Roma, si sono svolti incontri tra il vicepresidente e l’allenatore per pianificare la prossima stagione. Lo scorso venerdì, il vicepresidente ha fatto il suo ingresso ufficiale in città, segnando l’inizio di riunioni con il tecnico. Tra i temi discussi, anche la nomina del nuovo direttore sportivo, in attesa di decisioni definitive. La programmazione della rosa e delle strategie sportive è al centro delle discussioni.

Entra nel vivo la programmazione della Roma per la stagione che verrà. Lo sbarco del vicepresidente Ryan Friedkin nella Capitale, avvenuto lo scorso venerdì, ha dato ufficialmente il via a una serie di incontri strategici con Gian Piero Gasperini. L’obiettivo, come riportato da Il Tempo, è duplice: definire la struttura societaria dopo gli addii di Claudio Ranieri e del direttore sportivo Massara, e tracciare la rotta per rispettare i paletti del settlement agreement con la UEFA entro la scadenza del 30 giugno. Il tecnico nerazzurro ha manifestato una chiara urgenza di chiarezza. Non si tratta solo di mercato, ma della necessità di individuare immediatamente il nuovo direttore sportivo con cui dividere le responsabilità operative.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Best of Roma: Gian Piero Gasperini | Philadelphia Coach of the Month: October 2025 | Serie A 2025/26

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Gasperini ha assunto un ruolo sempre più centrale nel progetto Roma, non solo sul piano tecnico ma anche nelle scelte strategiche. E ha fretta #ASRoma #RomanewsEU #Gasperini #Friedkin - facebook.com facebook

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