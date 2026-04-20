Roma il piano utopico dei Friedkin | tenere Gasperini e Ranieri insieme

La proprietà Friedkin si impegna a mantenere in squadra sia l'allenatore Gian Piero Gasperini che Claudio Ranieri, oltre a Federico Massara. La strategia ufficiale prevede di trattenere tutti e tre, nonostante le difficoltà di gestire più figure di rilievo nello stesso momento. Questa scelta ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, ma al momento non sono state annunciate decisioni definitive.

La proprietà Friedkin persegue ufficialmente la linea della diplomazia impossibile: trattenere contemporaneamente Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Frederic Massara. Nonostante lo scontro pubblico e la paralisi comunicativa a Trigoria, la presidenza texana è convinta di poter ricucire lo strappo entro la fine della stagione, evitando di smantellare un progetto tecnico presentato come triennale. Le rassicurazioni fornite in forma privata a entrambe le fazioni e l’intervento di Ed Shipley nel post-partita contro l’ Atalanta confermano la strategia del “doppio binario”. I Friedkin stanno proteggendo mediaticamente il Senior Advisor e, contestualmente, assecondando le richieste tattiche dell’allenatore sul mercato.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il piano utopico dei Friedkin: tenere Gasperini e Ranieri insieme Notizie correlate Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-GasperiniGli ultimi aggiornamenti dopo le parole del senior advisor e il battibecco a distanza con il tecnico Gian Piero Gasperini. Roma, l’urlo di Tafazzi: Gasperini contro Ranieri e il silenzio dei FriedkinL’urlo di Tafazzi squarcia il cielo sopra l’Olimpico e si irradia da Trigoria a tutta la Capitale: “Facciamoci del male”. Panoramica sull’argomento Si parla di: 'Alla festa della Rivoluzione', il mondo utopico di D'Annunzio; Da Juric a Palladino, la vendetta è servita: la Dea all'Olimpico per strappare l'Europa League alla Roma. Modello Roma: la co-progettazione cooperativa per scrivere il piano taxi della capitaleLegacoop Lazio ha lanciato Roma taxi 2030, un piano d'azione che coinvolge istituzioni, mondo cooperativo e corpi intermedi per pianificare strategie che garantiscano un futuro al servizio taxi nell ... vita.it