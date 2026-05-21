Giove Rita Benigni | Puntiamo alla rigenerazione sociale culturale economica architettonica e ambientale del paese

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i residenti di Giove sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco. Le elezioni coinvolgono tutta la popolazione locale, che si appresta a esprimersi su diverse proposte e candidati. Tra gli obiettivi dichiarati dai candidati, c’è la volontà di promuovere interventi di rigenerazione in ambito sociale, culturale, economico, architettonico e ambientale. La consultazione avviene in un momento di particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del paese.

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