Giove Rita Benigni | Puntiamo alla rigenerazione sociale culturale economica architettonica e ambientale del paese

Da ternitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 e lunedì 25 maggio i residenti di Giove sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco. Le elezioni coinvolgono tutta la popolazione locale, che si appresta a esprimersi su diverse proposte e candidati. Tra gli obiettivi dichiarati dai candidati, c’è la volontà di promuovere interventi di rigenerazione in ambito sociale, culturale, economico, architettonico e ambientale. La consultazione avviene in un momento di particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del paese.

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Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini di Giove sono chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. I candidati sono due: si tratta del sindaco uscente, Marco Morresi, e di Rita Benigni. Ecco la nostra intervista a Rita Benigni.Com’è a suo avviso la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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