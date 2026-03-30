Sociale | Gualtieri co-housing nuovo modello culturale sia opportunita’ per citta’

Il ministro ha definito il co-housing come un modello culturale innovativo che richiede una trasformazione delle città. Secondo le sue dichiarazioni, questa forma di abitare può rappresentare un'opportunità per lo sviluppo urbano, invitando a ripensare l'organizzazione e l'uso degli spazi condivisi nelle aree cittadine. La proposta mira a favorire nuove modalità di convivenza e di utilizzo degli immobili.

Il co-housing è definito come “un nuovo modello culturale” che richiede “un ripensamento delle città”. Questa innovativa concezione rappresenta una sfida che dobbiamo trasformare in un’opportunità concreta per il futuro delle nostre comunità. A dichiararlo è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’apertura del Festival del co-housing, un evento organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali di Roma, che si è svolto all’Auditorium Parco della Musica. Un’importante iniziativa per Roma. “È una giornata importante, e desidero ringraziare tutti coloro che contribuiranno a darle vita, nonché l’assessora Barbara Funari per il suo impegno su questo e altri fronti”, ha continuato Gualtieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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