Roma Ghilardi nella sua Verona per la Champions

Ghilardi si trova a Verona in vista della partita di Champions League. La presenza dell'esterno nel gruppo è influenzata dall'infortunio muscolare subito da Ndicka durante il derby della settimana precedente. La squadra si allena nel centro sportivo locale, con attenzione particolare alla condizione fisica dei giocatori. La gara si avvicina e le scelte di formazione saranno influenzate dalla disponibilità dei vari elementi. Nessun altro dettaglio riguardo alla formazione o alle strategie è stato ancora comunicato ufficialmente.

Complice l’infortunio muscolare rimediato da Evan Ndicka nel Derby di settimana scorsa, Gasperini dovrà rivedere l’assetto difensivo per la finalissima stagionale contro il Verona: ad affiancare Mancini e Hermoso sarà Daniele Ghilardi, ex della partita e diventato valida opzione nelle rotazioni giallorosse dopo i primi mesi di apprendistato. L’accesso all’Europa che conta si giocherà, ironia della sorte, nel suo vecchio stadio, in un incrocio fra passato, presente e sogni futuri. Il percorso di Ghilardi: tra passato, presente e futuro. Arrivato in estate per circa 11 milioni di euro, Ghilardi ha subito lo scotto iniziale dato dal passaggio Verona-Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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