Verso Verona-Roma | Ghilardi scalpita per una maglia da titolare

In vista della partita tra Verona e Roma, il difensore Ghilardi si sta preparando con l’obiettivo di ottenere una maglia da titolare. La convocazione si è complicata a causa dell'infortunio di Ndicka, che ha costretto i giallorossi a rivedere le strategie difensive. La sfida si svolgerà domenica 24 maggio alle ore 20, in un match che potrebbe risultare decisivo per la squadra ospite. La situazione in casa Roma rimane in evoluzione in attesa delle ultime notizie sulla formazione.

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L’Infortunio di Ndicka ha complicato non poco la situazione in casa Roma in vista del match decisivo contro l’Hellas Verona, in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45. Per ovviare all’assenza dell’ivoriano, al Bentegodi, Gasperini si dovrebbe affidare ad uno tra Ghilardi e Ziolkowski, con il centrale italiano in vantaggio sul polacco per partire dal 1? in una sfida che può riportare i giallorossi in Champions League dopo una lunga assenza. Il ritorno dell’ex. Ghilardi spera dunque in una maglia da titolare proprio contro la squadra che lo ha lanciato e lo ha fatto esordire in serie A. Domenica potrebbe chiudere il cerchio, anche se il ballottaggio con Ziolkowski resta vivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma-Pisa, El Aynaoui verso una maglia da titolareDopo la disfatta di San Siro la Roma deve subito rialzare la testa per proseguire la corsa verso l’Europa. Leggi anche: Atalanta, Scamacca verso una maglia da titolare con la Roma. Hien punta la Lazio GASP ALL'ATTACCO Gasperini non si smentisce. Per la gara decisiva della stagione il tecnico giallorosso è pronto a rilanciare il tridente, come da tradizione. In questi giorni a Trigoria le prove in vista del Verona vedono il ritorno di Soulé nel reparto offensi x.com Match Thread: AS Roma vs. Fiorentina | Serie A reddit Verso Verona-Roma: Pellegrini e Koné in dubbioVerso Verona Roma: difficile il recupero di Lorenzo Pellegrini e Manu Koné. Infiammazione al ginocchio per Venturino. siamolaroma.it Verona-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingDopo la vittoria nel derby i giallorossi sono chiamati a fare lo stesso anche nell'ultima di campionato in programma domenica alle 20,45 ... ilromanista.eu