Roma adesso è ufficiale il riscatto di Ghilardi | ecco la cifra versata all’Hellas Verona | le ultimissime

Roma ha confermato il riscatto di Daniele Ghilardi dall’Hellas Verona per una cifra di 7,5 milioni di euro. La società giallorossa ha reso noto l’accordo e il pagamento effettuato, portando il difensore a far parte del proprio roster. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

