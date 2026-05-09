L’ex allenatore Fabio Capello commenta la situazione delle squadre in corsa per la qualificazione in Champions League. Secondo lui, il Milan attraversa un momento difficile, mentre la Roma ha trovato il suo attaccante di riferimento. Per quanto riguarda la Juventus, Capello sottolinea la necessità di inserire Yildiz nel reparto offensivo. Le sue valutazioni arrivano in un momento di particolare attenzione sulle squadre coinvolte nella lotta europea.

Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana Celik verso il rinnovo con la Roma: Gasperini spinge per la permanenza. Ok del turco Cristian Chivu: essere, non apparire. Le due foto dello scudetto dell’Inter Milan e Atalanta, che incastri tra ds e allenatori! Con D’Amico in rossonero, Allegri può salutare: la Dea pensa a Giuntoli Frosinone in Serie A, la promozione ora è matematica! 5-0 al Mantova e Alvini blinda una stagione trionfale Bastoni verso la permanenza...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Capello sulla corsa Champions: «Milan in difficoltà, la Roma ha trovato il suo 9. Juve? Serve Yildiz»

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Corsa Champions, Capello avvisa la Juve: “Se perdi a Roma è finita”Nella mattinata di oggi, il dibattito sulla volata per l’Europa conta si è infiammato in vista del posticipo domenicale dello Stadio Olimpico.

Bucciantini sicuro sulla corsa Champions: «La Juve la vedo meglio, su Milan, Como e Roma dico questo». Il puntodi Luca FiorettiBucciantini sicuro sulla corsa Champions: «La Juve la vedo meglio».

Altri aggiornamenti

Si parla di: Capello avverte Milan e Juve: Roma in rimonta, Yildiz decisivo. Allegri ora rischia.

Spalletti aspetta Yildiz per lo scatto Champions: ecco cosa serve alla JuveMILANO - Kenan correva sul prato di San Siro, domenica notte, quando la Juve era già rientrata nello spogliatoio: gli ultimi dieci minuti di partita, altri sei di recupero e una razione supplementare ... corrieredellosport.it

Spalletti Yildiz non è in dubbio, ci sarà. Pensiamo alla ChampionsTORINO (ITALPRESS) – La gestione di Yildiz viene fatta a 360 gradi per la salute del ragazzo. Lui sa quanto è importante per noi. iltempo.it