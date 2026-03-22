Il tecnico si prepara a schierare una formazione offensiva per la prossima partita di Champions, puntando su due attaccanti: Vaz e Malen. Dopo la sconfitta in Coppa, l'allenatore ha deciso di puntare sull’attacco, mentre in difesa intende chiudere le linee di passaggio e rafforzare il reparto. La squadra si prepara a scendere in campo con questa strategia, senza lasciare spazio a errori.

Vincere, senza se e senza ma. Anche perché tante altre alternative non ce ne sono, dopo aver visto sfumare in settimana anche l’Europa League. La Roma non ha altre strade per provare a salvare la stagione se non quella di lottare fino in fondo per il quarto posto che porta dritti dritti in Champions League. Del resto, nel vertice di venerdì a Trigoria i Friedkin hanno chiesto proprio questo: combattere con tutto il cuore fino in fondo per provare ad arrivare il più in alto possibile. E considerando che alla ripresa, subito dopo la sosta, Gasperini dovrà recarsi a San Siro per far visita all’Inter, è evidente come la partita di oggi pomeriggio contro il Lecce sia fondamentale per continuare a sperare di poter dare un volto positivo all’intero percorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp cerca la scossa, vietato sbagliare: per la Champions serve una Roma d'attacco

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