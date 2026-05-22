Roma | due bambini lasciati soli in auto sotto il sole denunciata la madre

Un passante ha segnalato la presenza di due bambini lasciati soli in auto sotto il sole in una zona di Roma. I bambini stavano piangendo e si trovavano all’interno di un veicolo con le finestre leggermente aperte. La madre dei bambini si era allontanata dall’auto senza portare via i figli, attirando l’attenzione di chi passava. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno preso in carico la situazione e denunciato la madre per omissione di cautele.

Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. L'uomo è stato attirato dal pianto dei piccoli e ha richiesto l'intervento di una pattuglia., Giunti sul posto gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina, lasciata parcheggiato al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare, dopo varie ricerche, la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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